Unfall mit Sportwagen auf der A9: und 150.000 Euro Schaden

Rund 150.000 Euro Sachschaden hat ein Unfall mit einem Sportwagen auf der A9 in Oberbayern verursacht.

Der 68-jährige Fahrer des Wagens war am Dienstag in Fahrtrichtung München nach links von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er sei auf der Höhe Wolnzach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) links zuerst an eine Betonmauer und daraufhin rechts an eine Leitplanke geprallt. Schließlich sei das Auto auf dem Seitenstreifen stehen geblieben. Der Fahrer sei dabei nicht verletzt worden. Grund für den Unfall war Polizeiangaben zufolge zu hohe Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn.

(dpa)