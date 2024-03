Ostern

Darum fällt Ostern immer auf ein anderes Datum

Der Mathematiker und Astronom Carl Friedrich Gauß, hier seine Büste in der Walhalla in Donaustauf, erfand die Formel zur Errechnung des Osterdatums.

Plus Während Heiligabend immer auf den 24. Dezember fällt, feiern Christen Ostern stets an einem anderen Datum. Und die zeitliche Spanne ist dabei richtig groß.

Von Benedikt Dahlmann

Es ist wieder die Zeit gekommen, in der sich viele Skifahrerinnen und Skifahrer darüber beschweren, dass Ostern "dieses Jahr wieder so spät ist". Denn gefühlt waren sie ja die letzten Jahre immer Mitte März in den Bergen. Aber stimmt das? Und wer bestimmt eigentlich, wann Ostern ist? Einen Teil der Antwort gibt der Lauf des Mondes.

Pfingsten, Fronleichnam, Christi Himmelfahrt – am Osterdatum orientieren sich alle beweglichen Feiertage des Christentums. Dass an Ostern die Auferstehung Jesu gefeiert wird, ist gemeinhin bekannt. Was viele nicht wissen: Die Kreuzigung von Jesus Christus soll sich zur Zeit des jüdischen Pessachfestes begeben haben. Beim Pessachfest feiern gläubige Juden den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Für alle, die im Religionsunterricht nicht so gut aufgepasst haben: Das war die Geschichte Moses, der das Meer teilt.

