Angestarrt und betatscht: Pflegerin wehrt sich gegen sexuelle Belästigung

Plus Patienten machen anzügliche Kommentare oder berühren Krankenpflegerinnen unangebracht. Kaum jemand spricht über sexuelle Belästigung in der Pflege. Antonia Hecht will das ändern.

Von Laura Gastl

Da war dieser eine Patient, der jedes Mal demonstrativ den Playboy las, wenn Antonia Hecht zum Blutdruckmessen ins Zimmer kam. Andere Patienten, die den Körper der Gesundheits- und Krankenpflegerin anstarrten und ein ungutes Gefühl in ihr auslösten. Patienten, die beim Umlagern ihre Brüste und ihren Hintern streiften, nicht immer unabsichtlich. Oder Bemerkungen wie "Du hast aber einen knackigen Arsch in der Hose!" fallen ließen. Situationen, die bei Hecht für Herzklopfen und Schweißausbrüche sorgten.

Als duale Pflege-Studentin machte Antonia Hecht von 2017 bis 2020 eine Ausbildung in einem großen bayerischen Krankenhaus. Dort erlebte sie derartige Grenzüberschreitungen mehrmals in der Woche. Doch wenn sie darüber sprechen wollte, hörte niemand hin. "Ich habe mich alleingelassen gefühlt", erzählt die heute 24-Jährige. Sprach sie das Thema unter Kolleginnen und Kollegen an, taten diese das ab. Sie vermittelten der angehenden Gesundheits- und Krankenpflegerin: "Das gehört eben dazu, der Patient meint das doch nicht so. Stell dich nicht so an."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

