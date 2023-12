Interview

vor 36 Min.

Bayerischer Lehrer reiste durch die besten Pisa-Länder: Was hat er gelernt?

Plus Der Lehrer und Journalist Alexander Brand aus dem Kreis Landsberg hat fünf Länder besucht, in denen Schüler besonders gut lernen –und alle haben etwas gemeinsam.

Von Sarah Ritschel

Herr Brand, Sie waren fünf Monate lang in Ländern unterwegs, die bei der Pisa-Studie in den vergangenen Jahren am besten abgeschnitten haben: Estland, Finnland, Japan und Singapur. In welchem wären Sie am liebsten Lehrer?

Alexander Brand: Tatsächlich in Singapur. Dort haben Lehrkräfte sehr viele Angebote zur Fort- und Weiterbildung, sie bekommen hundert Stunden bezahlte Fortbildungszeit pro Jahr. Und sie planen Unterrichtsprojekte im Team, das ist natürlich auch eine tolle Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln. Ich konnte an ein paar solcher Sitzungen teilnehmen und war von der Qualität der didaktischen Diskussion stark beeindruckt. Ich glaube, ich würde als Lehrer dort am meisten lernen.

