Söders Soda? Zweite Folge des Podcasts "Wem gehört das Wasser?"

Plus Unternehmen, Energieversorger oder Brauereien entnehmen in Bayern Grundwasser und zahlen dafür keinen Cent. Warum Bayern damit eine Ausnahme ist hören Sie in der neuen Podcast-Folge.

Von Helen Krueger-Janson Artikel anhören Shape

Eine knappe Woche nach der großen Flut im Ahrtal, die mindestens 180 Menschen das Leben kostete, steht der bayerische Ministerpräsident Markus Söder im bayerischen Landtag und hält eine Regierunsgserklärung. Das Hauptthema: Wasser und der Klimaschutz im Freistaat.

Kein Wassercent: Bayern ist eine Ausnahme

Neben Hochwasserschutz geht es in seiner Rede auch das erste Mal um den Wassercent, eine Abgabe pro Kubikmeter für alle, die Grundwasser entnehmen. Bisher gilt diese für niemanden in Bayern. Das bedeutet, dass jedes Unternehmen, jeder Chemiekonzern und jede Brauerei so viel aus dem Boden pumpen kann, wie es ihre Genehmigung zulässt, ohne eine Abgabe dafür zahlen zu müssen. In 13 von 16 Bundesländern gibt es den Wassercent, nur in Bayern, Hessen und Thüringen nicht.

