Seltenes Phänomen: Polarlichter erstrahlen über Bayern

Am Sonntagabend erstrahlte der Himmel über Bayern rot. Der Grund dafür waren Polarlichter, die nur selten in Deutschland zu sehen sind.

Um Polarlichter zu sehen, muss man eigentlich in den Norden reisen. In Finnland, Norwegen und in Kanada ist das Spektakel regelmäßig am Himmel zu sehen. Dass man die Lichter auch über Deutschland sehen kann, ist selten. Doch am Sonntagabend war in einigen Regionen Bayerns ein ungewöhnlich starkes Polarlicht zu erkennen. Wie der Bayerische Rundfunk berichtet, war es unter anderem im oberbayerischen Markt Indersdorf zu sehen. An vielen Orten in Bayern störten jedoch Wolken die Sicht auf die Polarlichter.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Polarlichter bereits im Februar in Deutschland zu sehen

Bereits Ende Februar konnte man in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen Polarlichter am Himmel entdecken, so die Direktorin des Berliner Planetariums am Insulaner und der Wilhelm-Foerster-Sternwarte, Monika Staesche, laut Deutscher Presse-Agentur. In den sozialen Medien teilten mehrere Nutzerinnen und Nutzer Bilder der bunten Lichter am Himmel und auch eine Panoramawebcam auf der nordfriesischen Insel Amrum fing ein grünes und rotes Schimmern ein. Auch im April und September gab es Sichtungen in Deutschland.

So entstehen Polarlichter

Polarlichter werden von der Sonne erzeugt – allerdings nicht von ihrem Licht sondern vom Sonnenwind. Sie entstehen durch geladene Partikel aus Sonnenwinden, die auf die Erdatmosphäre treffen. Durch das Erdmagnetfeld werden sie zum Leuchten gebracht. Nordlichter entstehen in einer Höhe von über 100 Kilometern. Deshalb kann man sie nur in besonders klaren Nächten sehen. Die Intensität und Häufigkeit von Polarlichtern hängt mit der Aktivität der Sonne zusammen. In der Regel sind sie im Januar und Februar am stärksten. Meist sind sie grün oder rot. Gänzlich erforscht sind sie bislang nicht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können die dpa-digital services GmbH und die Bitmovin GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Magisches Schauspiel zum Herbstbeginn: Polarlichter über Ost-Deutschland. In der Nacht zu Montag war erneut ein seltenes Spektakel zu beobachten: Polarlichter und zahlreiche Sternschnuppen ziehen über den dunklen Nachthimmel. Video: dpa

Jenseits der Polarkreise sind fast täglich Polarlichter, die auch Nordlichter genannt werden, zu sehen. Weil sie nur in dunklen Nächten erscheinen, muss es dafür Winter sein. Erst zieht ein blassgelber Schimmer auf, dann werden die Lichter immer stärker. Manche Nordlichter sind nur leicht zu sehen, andere erstrahlen in leuchtenden Farben.

Polarlichter können kaum vorhergesagt werden

Leider ist es nur schwer vorherzusagen, wann Polarlichter zu sehen sind. Wegen der enormen Geschwindigkeit der ausgestoßenen Sonnenpartikel ist nur eine kurzfristige Vorhersage möglich.

Lesen Sie dazu auch