Gewaltsamer Tod von Hanna im Chiemgau: Polizei nimmt Tatverdächtigen in U-Haft

Im Fall der Tötung von Hanna W. (23) in Prien am Chiemsee gibt es sieben Wochen nach der Tat neue Entwicklungen. Am Freitag ist ein Verdächtiger festgenommen worden.

Nach dem gewaltsamen Tod von Hanna W. in Prien am Chiemsee hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte, handelt es sich dabei um einen jungen Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit. Nachdem seine Wohnung durchsucht worden war, wurde der Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Abend zur Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die 23-Jährige Hanna W. war tot in einem Fluss gefunden worden

Der Mann wird der Tötung von Hanna W. aus Aschau am Chiemgau verdächtigt. Die 23-Jährige war am Nachmittag des 3. Oktober 2022 aus einem Fluss in Prien am Chiemsee geborgen worden. An der jungen Frau wurden eindeutige Spuren äußerer Gewalteinwirkung festgestellt, die laut Polizei auf ein Tötungsdelikt schließen lassen. In den vergangenen Tagen ergaben sich nun konkrete Verdachtsmomente gegen einen Heranwachsenden aus dem südlichen Landkreis Rosenheim, bevor es zur Festnahme kam.

Für die Staatsanwaltschaft und die Soko „Club“ der Kriminalpolizei sind die Ermittlungen jedoch nicht abgeschlossen. Weiterhin gilt es, den gesamten Ablauf der Tatnacht zu rekonstruieren. Für den Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung uneingeschränkt die Unschuldsvermutung. (AZ)

