Schuhbecks Gastro-Reich zerfällt weiter: Auch sein zweites Restaurant schließt

Plus Für die Südtiroler Stuben ist Ende 2022 Schluss. Schuhbeck muss sich aus der Küche verabschieden. Für die Räume gibt es sehr prominente Interessenten.

Vom Imperium Alfons Schuhbecks am Münchner Platzl ist nicht mehr viel übrig. Der Eissalon ist leer geräumt. Sein Orlando - das Lokal, mit dem der Starkoch einst berühmt wurde - hat einen neuen Namen und neue Besitzer. Nur der Gewürzhandel und das Restaurant Südtiroler Stuben sind noch übrig von Schuhbecks Reich. Und auch dieses Lokal wird aller Voraussicht nach Ende des Jahres vom Platzl verschwinden. Wie Stammgäste unserer Redaktion mitteilten, läuft der Mietvertrag des mehrfach mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurants zum 31. Dezember aus. Auch die Immobilienverwaltung des Freistaats und das Bauministerium bestätigen diese Information auf Anfrage. Der Freistaat ist Eigentümer des Gebäudes, das sich über zwei Hausnummern erstreckt.