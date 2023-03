Klimaaktivisten kleben sich bei Kempten auf B19 - Autofahrer wütend

Vier Klimaaktivisten haben sich auf die B19 bei Kempten geklebt und so den Verkehr blockiert. Warum mehrere Autofahrer aggressiv reagiert haben.

Am frühen Freitagabend haben vier Klimaaktivisten in Kempten eine Straße blockiert. Laut Polizei haben sich zwei der Aktivisten mit je einer Hand auf der Fahrbahn der B19 stadteinwärts - auf Höhe der Ampel am Gewerbegebiet "Bucher Hang" - festgeklebt. Die Polizei hatte zunächst den Verkehr in beide Richtungen gestoppt. Nachdem die Hände der Protest-Teilnehmer vom Asphalt gelöst werden konnten, trugen Beamte die Aktivisten von der Straße und gaben den Verkehr etwa eine Stunde später wieder frei.

Der Protest war laut Polizei nicht angemeldet und folglich nicht genehmigt. Die Polizei leitete deshalb nicht nur ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr ein, sondern ermittelt auch wegen des Verdachts von Verstößen nach dem Versammlungsrecht.

Autofahrer reagieren wütend auf die Protestaktion der Klimaaktivisten

Laut Augenzeugen sollen sich ein paar Autofahrer sehr aggressiv verhalten haben und versucht haben, die Aktivisten von der Straße zu zerren. Ein weiterer Autofahrer soll selbstständig die Verkehrsregelung übernommen und den Verkehr über den Gehweg umgeleitet haben. Derartige Proteste gab es in der Vergangenheit in Kempten öfter, etwa im November in der Nähe des Berliner Platzes oder vor wenigen Wochen an der A7-Ausfahrt. (AZ)

