Protestaktion

vor 37 Min.

"Russians against war": Demo gegen Putin in München

Ein Schild mit der Aufschrift «Russians against war» liegt auf dem Odeonsplatz in München auf dem Boden.

Ganz in Schwarz gekleidet kommen am Donnerstag rund 50 Menschen in München zusammen, um gegen die Amtseinführung Putins zu protestieren.

Mehrere Menschen haben auf dem Münchner Odeonsplatz gegen Putins Amtseinführung demonstriert. Zu der Kundgebung am Donnerstag hatte der Verein "Free Russians" aufgerufen, der eigenen Angaben zufolge russischsprachige Menschen in Bayern und Deutschland vereint, die "gegen den Krieg in der Ukraine und gegen das Putin-Regime" sind. Der Veranstalter sprach von bis zu 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Eine Sprecherin der Polizei München konnte am Donnerstagabend zunächst keine Angaben zur Teilnehmerzahl machen. Die angemeldete Versammlung sei demnach wohl friedlich verlaufen und es habe keine Vorkommnisse gegeben. Auf der Kundgebung waren unter anderem Schilder mit der Aufschrift "Putins Herrschaft ist illegitim und blutbefleckt" und "Putin, ein Tyrann ohne Gnade, ein Mörder ohne Gewissen" zu sehen. Ein Demonstrant trug einen Umhang mit einem Bild des in Haft verstorbenen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny auf dem Rücken. Internetseite von Free Russians (dpa)

Themen folgen