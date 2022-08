Vulnerable Gruppen in der Hitzewelle: "Viele Wohnungslose sind kollabiert"

Plus Die Hitze hat gesundheitliche Folgen – vor allem für Senioren, Kinder und Menschen, die der Sonne ausgeliefert sind. Drei Frauen aus Augsburg über die Lage der vulnerablen Gruppen.

Selten war es heißer in Deutschland. Immer häufiger steigt die Temperatur auf über 30 Grad. Der Deutsche Wetterdienst spricht von Hitzetagen. Das hat Folgen für die Gesundheit der Menschen. Seniorinnen und Senioren leiden vermehrt unter Kreislaufbeschwerden und Wohnungslose kollabieren, weil ihnen der Zugang zu Trinkwasser fehlt. Hier erzählen drei Menschen, wie Wohnungslose, Seniorinnen und Senioren sowie Grundschulkinder mit der aktuellen Hitzewelle zurechtkommen.