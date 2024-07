Zerstörter Bach im Allgäu: Gericht regt an, das Verfahren einzustellen

Es ist gerade einmal acht Uhr am Dienstagmorgen, als vor Sitzungssaal 169 im ersten Stock des Kemptener Landgerichts die ersten Zuschauer warten. Die Stimmung ist gelöst, man kennt sich offensichtlich. Auch mehrere Journalisten sind da, Fotografen, zwei Kamerateams.

Es ist ein durchaus Aufsehen erregender Prozess, der um 9 Uhr beginnt: War es alles ein großes Missverständnis, was da im Herbst 2022 im Naturschutzgebiet Rappenalptal südlich von Oberstdorf passierte? Oder haben sich zwei Männer bewusst über alle Absprachen und Gesetze hinweg gesetzt und damit ein geschütztes Idyll im Allgäu zerstört?

Prozess um Rappenalptal im Allgäu hat begonnen

Auf der Anklagebank im Landgericht Kempten sitzen die ehrenamtlichen Alpmeister von zwei Allgäuer Alpgenossenschaften. Dem 59-Jährigen, vertreten von Robert Chasklowicz und Tim-Felix Heinze, und dem 64-Jährigen (Verteidiger: Timm Nissen und Jasmin Haider) werden besonders schwere Umweltstraftaten vorgeworfen, „vorsätzliche Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete in Tateinheit mit vorsätzlicher Gewässerverunreinigung“, heißt das in Juristendeutsch

Konkret sollen die Männer nach einem Unwetter Ende August 2022, bei dem der Rappenalpbach die Alpweiden überspülte und Geröll und Steine darauf verteilte, umfangreiche Baggerarbeiten an dem Gewässer veranlasst haben. Auf einer Länge von 1,6 Kilometern wurde der einstige Wildbach anschließend begradigt und kanalisiert - ein wertvolles Biotop im Naturschutzgebiet damit massiv beschädigt. Dass Bäche wie dieser ab und zu über die Ufer treten, sei in einem solchen Biotop eigentlich normal, sagt der Sitzungsstaatsanwalt bei Verlesung der Anklageschrift.

Die Staatsanwaltschaft geht in ihrer Anklage davon aus, dass die Arbeiten damals ohne Genehmigung und entgegen einer Absprache mit dem Landratsamt Oberallgäu erfolgten. Die Behörde nämlich habe nur punktuelle Eingriffe am Bach genehmigt. Das sei auch in einem Aktenvermerk mit Datum vom 30. August 2022 festgehalten worden. Stattdessen hätten die Männer sich „bewusst über den mit dem Landratsamt besprochenen Umfang zulässiger Erhaltungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen“ hinweggesetzt und die Zerstörung des Biotops vorsätzlich, zumindest aber billigend in Kauf genommen. Der Grund: Sie hätten verhindern wollen, dass die wertvollen Weideflächen ein weiteres Mal vom Rappenalpbach überschwemmt werden.

Obwohl das Landratsamt Oberallgäu nach einiger Zeit eingriff und einen Baustopp verhängte, seien die Arbeiten weitergegangen, die Angeklagten hätten diese Anweisung nicht an die Bauarbeiter weitergegeben, so der Vorwurf der Ermittler. Erst nach einem zweiten verhängten Baustopp seien die Arbeiten schließlich am 25. Oktober eingestellt worden.

Rappenalptal: Verwaltungsrichter sahen Versäumnisse auf beiden Seiten

Mit ihrer Anklage gegen die beiden Oberstdorfer bewertet die Staatsanwaltschaft den Fall auch anders als die Verwaltungsrichter in den vorangegangenen Verfahren: Im Streit um die Kosten der Wiederherstellung des Wildbachs hatte dieses Gericht festgestellt, dass es bei den damaligen Absprachen zwischen Älplern und Landratsamt auf beiden Seiten zu Fehlern gekommen sei. In dem anschließenden Vergleich einigten sich beide Seiten vor gut einem Jahr, die Kosten für die Renaturierung des Rappenalpbachs unter sich aufzuteilen. Inzwischen ist der Rappenalpbach wieder nahezu in seinem ursprünglichen Zustand.

Unabhängig vom Verwaltungsrecht geht es jetzt vor der 1. Kammer des Landgerichts Kempten aber um die strafrechtliche Seite des mutmaßlichen Umweltfrevels im Rappenalptal. Schlimmstenfalls könnten den Angeklagten mehrjährige Freiheitsstrafen drohen, das ist zumindest der mögliche Strafrahmen in diesem Fall. Möglich wäre allerdings auch, dass das Verfahren noch gegen Auflagen eingestellt wird.

Landgericht regte Einstellung des Verfahrens gegen Auflagen an

Angesichts der vorhergegangenen Entscheidung des Verwaltungsgerichts hatte das Gericht schon vor dem Prozess angeregt, das Verfahren nach §153a StPO wegen geringer Schuld gegen Auflagen einzustellen, berichtete der Vorsitzende Richter Christoph Schwiebacher am ersten Prozesstag. Dies habe die Staatsanwaltschaft aber zum damaligen Zeitpunkt abgelehnt und auf eine Beweisaufnahme bestanden.

Icon Vergrößern 2022 beschädigten Bauarbeiten das Rappenalptal. Foto: Felix Ebert (Archiv) Icon Schließen Schließen 2022 beschädigten Bauarbeiten das Rappenalptal. Foto: Felix Ebert (Archiv)

Die startet somit am Dienstag. Die Angeklagten selbst wollen sich zunächst nicht zu den Vorwürfen äußern. Stattdessen kommt der Mitarbeiter des Landratsamtes Sonthofen zu Wort, der mit dem Vater eines der Angeklagten am 30. August 2022 besprochen hatte, welche Arbeiten am Rappenalpbach vorgenommen würden sollen und dürfen.

In dem einstündigen Gespräch sei vereinbart worden, dass der Bach an mehreren Stellen wieder in den urprünglichen Zustand gebracht werden könne, berichtete der Zeuge und schildert dem Gericht sehr detailreich, was wo geschehen sollte. Anschließend habe er den Aktenvermerk geschrieben und herausgeschickt. Darin sei „grob festgehalten“ gewesen, was vereinbart wurde.

Zeuge vom Landratsamt: Aktenvermerk war nur als Gedächtnisstütze gedacht

„Wenn man den Aktenvermerk so liest, könnte man als unbeteiligter Betrachter durchaus den Eindruck gewinnen, dass man die Arbeiten über die ganze Länge machen kann“, meint Richter Schwiebacher dazu. Was ja auch dann geschehen sei. „Das war aber ganz anders besprochen worden“, betont der Mitarbeiter des Landratsamtes. „Warum haben sie nicht einfach die vier Stellen markiert, an denen die Arbeiten gemacht werden können?“, fragt der Richter weiter. „Das war nur als Gedächtinsstütze gedacht“, sagt der Zeuge und räumt ein: „Er war nicht besonders eindeutig formuliert.“ Man habe ja vereinbart, dass nach ein paar Tagen Fotos der Arbeiten ans Amt geschickt werden. „Dann hätte man sehen können, ob das alles so passt.“ Stattdessen seien die Fotos erst Anfang Oktober gekommen. „Ich habe dann sofort angerufen und gesagt, dass die Arbeiten abzubrechen sind, weil das nicht das ist, was besprochen war.“ Warum er den Baustopp nicht schriftlich angeordnet habe, will Richter Schwiebacher wissen. Darauf hat der Zeuge keine Antwort.

Und auch die Verteidiger haben anschließend jede Menge kritische Fragen an den Zeugen - der auch ihnen gegenüber einräumt: Sein damaliger Aktenvermerk sei missverständlich gewesen. Das sei ihm später auch bewusst geworden.