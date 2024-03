Bayern bewirbt sich um Testzentrum von KI-Robotern

Der Freistaat möchte das von der Bundesregierung geplante Prüf- und Testzentrum für auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Robotern nach Bayern holen.

"Wir begrüßen die Initiative des Bundes zur Einrichtung eines Testzentrums für KI-Roboter und schlagen Bayern als einzig logischen Standort vor", teilte Digitalminister Fabian Mehring ( Freie Wähler) am Donnerstag in München mit. Zunächst hatte das Portal "The Pioneer" berichtet.

Mit diesem Vorschlag habe er sich zusammen mit Wissenschaftsminister Markus Blume ( CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) in einem Brief persönlich an Bundesminister Robert Habeck (Grüne) gewandt.

Als Argumente für Bayern als Standort führt Mehring etwa die Hightech-Agenda des Freistaats mit mehr als 100 KI-Professuren an. Zudem biete Bayern mit Exzellenz-Universitäten von Weltrang, international profilierten Forschungsinstituten und einem europaweit einzigartigen KI-Produktionsnetzwerk wie in Augsburg das ideale Ökosystem für KI-Robotik, befand der Minister.

Das Bundeswirtschaftsministerium prüft derzeit die Einrichtung eines solchen Prüf- und Testzentrums. Die Pläne gehen zurück auf einen Vorschlag des sogenannten Zukunftsrats des Bundeskanzlers. Ziel sei es, Absatzchancen sowie technische Souveränität zu sichern und gleichzeitig einen dynamischen Hochlauf zu ermöglichen, hieß es dazu aus dem Bundesministerium. Details des Plans will das Ministerium nun mit Firmen sowie Organisationen besprechen, die Materialforschung betreiben und Produkte testen.

(dpa)