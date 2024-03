Extremismus in Bayern: Wie unterscheiden sich rechts und links?

Plus Extremismus gibt es sowohl von politischer rechter als auch linker Seite. Doch Anhänger und Vorgehensweise unterscheiden sich. Ist eine Seite gefährlicher?

Seit Wochen gehen Millionen von Menschen in Deutschland gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Während die Frage nach der Gefahr des Rechtsextremismus verstärkt in den Fokus rückt, betonen einige Politikerinnen und Politiker, dass auch der Linksextremismus beachtet werden muss. Ist es angemessen, die beiden Extreme gleichzubehandeln?

Zahlen des bayerischen Verfassungsschutzes deuten darauf hin, dass in Bayern die linksextreme Szene größer ist als die rechtsextreme. Etwa 3200 Menschen – 880 davon gelten als gewaltorientiert – lassen sich dem Linksextremismus zuordnen. Etwa 2650 Menschen werden der rechtsextremen Szene zugeordnet. Mit 1070 Menschen ist hier der Anteil von gewaltorientierten Anhängern höher.