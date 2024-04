Sie planen eine Radtour? Hier gibt's die schönsten Wege im Überblick

Plus Quer durchs Allgäu, von Neu-Ulm nach Augsburg: Im Südwesten von Bayern gibt es viele Radwege. Wir zeigen beliebte Radrouten und bieten GPS-Daten zum Download an.

An der Iller entlang, weiter durch ausgedehnte Auwälder, bis ins idyllische Oberallgäu: Im Frühling steigen viele Freizeitsportler auf ihr Fahrrad – zum Beispiel für eine Radtour wie den Iller-Radweg von Neu-Ulm nach Oberstdorf.

Auch Sie planen eine Radtour durch Bayerisch-Schwaben? Dabei wollen wir Ihnen mit dieser Übersicht helfen!