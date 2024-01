Rechtsextremismus

Rechtsextremisten-Treffen: Wie nah sind sich AfD und Identitäre Bewegung?

Blick auf das Gästehaus Adlon in Potsdam, in dem AfD-Politiker nach einem Bericht des Medienhauses Correctiv im November an einem Treffen teilgenommen haben.

Plus Eigentlich steht die Identitäre Bewegung auf einer Unvereinbarkeitsliste der AfD. Doch die Zusammenkunft in Dasing und neue Berichte zum "Potsdamer Treffen" werfen Fragen auf.

Der Bäckerwirt ist ein bayerisches Landgasthaus im Herzen von Dasing, Aufgetischt werden Schweinshaxen, Knödel und Co., und im Bäckerwirtsaal spielt sich das Dorfleben ab. Da wird geheiratet, Volkstanzler üben, Bürgerversammlungen finden statt, Vereine treffen sich, es wird Theater gespielt und in einer Woche, am Lumpigen Donnerstag, lädt der "Burschen- und Derndlverein" zum Lumpenball in den Saal für über 200 Leute. Aber der Bäckerwirtsaal ist auch immer schon ein politischer Ort – mit vereinzelten Sternstunden für die Demokratie oder Tiefpunkten wie jetzt bei einem Treffen, an dem Postfaschisten teilnahmen.

Der österreichische Rechtsextremist Martin Sellner war bei einem Treffen in Dasing. Mit dabei: Zwei Landtagsabgeordnete der AfD. Foto: Georg Hochmuth/APA, dpa (Archivbild)

Am 11. November haben sich dort mehr als 60 Leute aus dem rechtsextremen Spektrum versammelt. Sie selbst nennen es ein "Vernetzungstreffen". Wer vernetzt sich da mit wem? Der österreichische Rechtsextremist und Vordenker der Identitären Bewegung, Martin Sellner, war da, wie er selbst in einem Video nach der Veranstaltung berichtet. Am Mittwoch erklärte Sellner, dass es in Dasing "nicht hauptsächlich um die Idee der Remigration" gegangen sei. Aber eben auch.

