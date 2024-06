Auto prallt gegen Bus: Fünf Verletzte

Fünf Menschen sind beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Bus im Landkreis Regensburg leicht verletzt worden.

Eine 54-Jährige war am Dienstag mit ihrem Wagen nahe Bach an der Donau auf eine Straße abgebogen und hatte den von links kommenden Bus übersehen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nach dem Aufprall wurde sie in ihrem Auto auf ein angrenzendes Feld geschleudert und leicht verletzt. Im Bus mit dreizehn Fahrgästen seien vier Senioren im Alter von 83 bis 85 Jahren leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Zwei verletzte Fahrgäste und die Autofahrerin kamen ins Krankenhaus. Gegen die 54-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

(dpa)