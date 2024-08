Wanderer verirren sich auf Rügen - Feuerwehr hilft

Zwei Urlauber aus Bayern haben sich in der Nähe des Königsstuhls auf Rügen verirrt und für einen Polizei- und Rettungseinsatz an der Steilküste der Insel gesorgt. Eine 27-jährige Frau und ein 29-jähriger Mann hätten am Montagabend gegen 22.30 Uhr den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit. Bei einsetzender Dunkelheit hätten die beiden offensichtlich die Orientierung verloren und nicht mehr den Weg zurück gefunden.

Feuerwehrleute brachten Touristen zurück

Begonnen hatten die Urlauber ihre Wanderung am Königsstuhl, sie wollten in Richtung Sassnitz gehen. Polizisten begannen mit Unterstützung der Feuerwehr nach dem Notruf sofort mit der Suche, wegen der Dunkelheit gestaltete sich das aber schwierig.

Nach einiger Zeit im Nationalpark Jasmund konnten die Einsatzkräfte aber Kontakt mit den beiden Wanderern aufnehmen. Feuerwehrleuten sei es dann gelungen, zu dem Paar ans Ufer zu gelangen und die beiden Touristen bis zur Piratenschlucht in Sassnitz zurückzubegleiten.