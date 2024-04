Söder reist: Treffen mit Meloni und Papst Franziskus geplant

Israel, Schweden, Serbien, China - und nun Italien: Markus Söder plant seine nächste Auslandsreise. In Rom hat er zwei hochkarätige Termine.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) reist im Mai für zwei Tage nach Rom. Er will dort unter anderem die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni treffen, wie ein Sprecher der Staatskanzlei in München am Donnerstag sagte. Zuvor hatte der "Münchner Merkur" darüber berichtet. Zudem ist demnach eine Audienz bei Papst Franziskus im Vatikan geplant. Dieser hatte ihn bereits im Jahr 2018 zu einer Privataudienz im Apostolischen Palast empfangen. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt - es wurde aber betont, dass Söder in seiner Funktion als Ministerpräsident nach Italien reise.

Tatsächlich sind Bayern und Italien auf vielerlei Weise eng verbunden. Andererseits ist ein Treffen mit Meloni, die Vorsitzende der Rechtspartei Fratelli d'Italia ist, für Söder als CSU-Parteivorsitzenden politisch nicht ganz unproblematisch. Der Vorsitzende der Europäischen Volkspartei, der CSU-Politiker Manfred Weber, hatte sich wegen wiederholter Treffen mit Meloni schon im vergangenen Jahr viel Kritik auch von Söder anhören müssen.

(dpa)