Autofahrer rammt Stromkasten und verursacht Stromausfall

Ein alkoholisierter 24-Jähriger ist in Oberbayern mit dem Auto gegen einen Stromkasten gefahren und hat damit einen Stromausfall verursacht.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam er in der Nacht zum Samstag in Rosenheim von der Straße ab und stieß gegen den Stromkasten sowie gegen eine Straßenlaterne und einen Gartenzaun.

Neben dem Zaun und der Laterne sei auch der Verteilerkasten so stark beschädigt worden, dass im Umkreis der Unfallstelle der Strom ausfiel. Laut einem Sprecher der Polizei handelte es sich um ein dicht besiedeltes Wohngebiet. Wie viele Haushalte von dem Ausfall betroffen waren, sei allerdings nicht bekannt. Der Sprecher ging davon aus, dass die Stromversorgung in den frühen Morgenstunden wiederhergestellt war.

Der 24-Jährige wurde laut Polizei leicht verletzt, musste jedoch nicht medizinisch versorgt werden. Mittels Atemalkoholtest stellten die Beamten einen Wert von über 1,5 Promille bei dem Mann fest. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

(dpa)