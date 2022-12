Die RSV-Welle rollt: Wie dramatisch ist die Lage in den Kinderkliniken in der Region?

Sehr geehrter Herr Johann S.



Respekt dafür, dass Sie so eine herausragende medizinische Ausbildung haben, dass Sie aus sieben Zeilen eine Diagnose stellen können. Haben Sie die gleiche wie Karl Lauterbach, der ja Gesundheitsökonom ist?



Und noch zur Amnesie.

Das twitterte Karl Lauterbach 2019: „ Jeder weiß, dass wir in Deutschland mindestens jede dritte, eigentlich jede zweite, Klinik schließen sollten. Dann hätten wir anderen Kliniken genug Personal, geringere Kosten, bessere Qualität, und nicht so viel Überflüssiges. Länder und Städte blockieren“



Ihm gingen die Schließungen unter Spahn noch nicht weit genug. Darum ist die Reduktion unter Spahn also Lauterbach-light.

In seiner Zeit als Gesundheitsminister hat Lauterbach genau Null erreicht, um mehr Personal in die Krankenhäuser zu bekommen oder den Bettenabbau zu reduzieren. Aber bald kann man sein schwer krankes Kind ja zum Gesundheitskiosk bringen.

Melden