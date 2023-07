Schädlingsbekämpfung

vor 50 Min.

Mit kleinen Wespen-"Bomben" gegen den schädlichen Maiszünsler

Plus Der Schmetterling richtet erhebliche Schäden auf den Feldern an. Drohnenpilot Marco Edenhofner bekämpft ihn aus der Luft – mit Kugeln voller Wespenlarven.

Von Jörg Sigmund Artikel anhören Shape

Ein rund 4,5 Hektar großes Maisfeld am Ortsrand von Bissingen: Marco Edenhofner macht seine Drohne startklar. Seit fünf Uhr morgens ist der 20-Jährige schon unterwegs und der Einsatz im Landkreis Dillingen nicht der erste an diesem Tag. Oft bis 22 Uhr überfliegt Edenhofner mit seiner Agrardrohne Maisbestände in Bayern und Baden-Württemberg, denn die Zeit drängt.

Zwischen Juni und August wird sein Unternehmen mit Sitz in Nördlingen gebucht, um mit Trichogramma-Kugeln den Maiszünsler biologisch zu bekämpfen. Die Trichogramma brassicae ist eine Schlupfwespe und ein natürlicher Feind des Zünslers, der erhebliche Schäden in der Landwirtschaft verursacht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen