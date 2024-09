Muslimische Gemeinschaft verurteilt Anschlagsversuch

Die muslimischen Gemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat hat den mutmaßlichen Terroranschlag eines jungen Mannes in München scharf verurteilt. «Solche schweren Angriffe verstoßen völlig gegen die Lehren des Islam. Unsere Religion erlaubt unter keinen Umständen Terrorismus oder Extremismus», wird der Kalif der in Deutschland als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannten Organisation, Mirza Masroor Ahmad, in einer Mitteilung zitiert.

«Und jeder, der etwas anderes behauptet, handelt gegen die Lehren des Heiligen Koran und widerspricht dem edlen Charakter des Heiligen Propheten des Islam», fuhr der Geistliche demnach fort. Als deutsche Muslime, die sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennen, sei man zutiefst erschüttert und besorgt über diese Entwicklungen, heißt es in der Mitteilung. Das Leben zu schützen, sei ein zentrales Prinzip im Islam. Die Organisation drückte allen Betroffenen und ihren Angehörigen ihr Mitgefühl aus.

Am Donnerstag war ein 18-jähriger Österreicher bei einem Anschlag auf das israelische Generalkonsulat in München von der Polizei getötet worden. Die österreichischen Behörden hatten gegen den Mann wegen des Verdachts ermittelt, er könne sich religiös radikalisiert haben.