Keine Hilfe mehr beim Berufseinstieg: Schülern droht Arbeitslosigkeit

Plus Bisher bekamen benachteiligte Jugendliche in Bayern Unterstützung bei der Jobsuche. Nun soll damit Schluss sein. Eine Sozialpädagogin erklärt, warum das unsinnig ist.

Von Sarah Ritschel

Die Reaktion von Claudia Jais-Hertle lässt keinen Zweifel: „Wir Mitarbeiter sind entsetzt“, sagt die erfahrene Sozialpädagogin über das Aus der Berufseinstiegsbegleitung in Bayern. „Viele hundert“ Schülerinnen und Schüler aus sozial benachteiligten Verhältnissen hat sie in den vergangenen zehn Jahren als Mitarbeiterin des Augsburger Berufsbildungszentrums (BBZ) auf dem Weg in den Job begleitet. Zum kommenden Schuljahr läuft das Programm nach aktuellem Stand aus.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

