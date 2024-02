Schule

vor 19 Min.

Quereinsteigerin an Mittelschule: Plötzlich kommen Emotionen ins Spiel

Plus Mehr als 900 Quereinsteiger unterrichten an Bayerns Schulen - so wie Karin Unger. Ihre Ausbildung hat sie fast geschafft. Doch eine Sache hatte die Allgäuerin nicht auf dem Schirm.

Von Sarah Ritschel

Karin Unger wird am Freitag zum ersten Mal in ihrem Leben Zwischenzeugnisse verteilen. Nicht nur deshalb ist es für die Allgäuerin ein besonderer Tag. Sie selbst ist dann, wenn man so will, eine Dreiviertellehrerin. Die 42-Jährige lässt sich als Quereinsteigerin an der Mittelschule Immenstadt (Oberallgäu) zur Lehrkraft ausbilden. Eineinhalb von zwei Jahren Referendariat sind jetzt vorbei.

Der Quereinstieg ist eines der vielen Mittel, mit denen das Kultusministerium die Personalnot an Schulen zumindest verringern will. Mehr als 900 Menschen mit ganz unterschiedlichen Vorleben sind über alle Schularten hinweg in der Ausbildung. Sie waren früher Sozialarbeiterinnen, Automobilmanager, Ingenieure, oder sie kommen aus der Sportbranche wie Karin Unger. Die zweifache Mutter fühlt sich wohl in ihrem neuen Job – hat aber auch ein paar Punkte entdeckt, die sie sich anders wünschen würde.

