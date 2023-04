Schule

Und plötzlich bist du Lehrerin: Die Geschichte einer Quereinsteigerin

Plus Karin Unger ist eine von hunderten Quereinsteigern an Schulen. Sie unterrichtet jetzt an einer Mittelschule. Dabei hatte sie vorher einen Top-Job in der Sportbranche.

Von Sarah Ritschel

Karin Ungers Haus in Blaichach sah schon aus wie das einer Sportlehrerin, als sie noch gar keine war. Heute passt es besser denn je zu ihr. Im Flur baumelt ein Paar Turnringe von der Decke, im Wohnzimmer begegnet man dem modular aufgebauten, hölzernen Kasten aus dem Schulsport. Die Deckel, deren dicke braune Lederüberzüge Generationen von Schülerinnen und Schüler unter den schwitzigen Händen spürten, dienen Karin Unger und ihrer Familie als Bänke. "Die habe ich mal aus einer Sporthalle abgestaubt", erzählt sie. Aber nicht aus der Turnhalle der Mittelschule Immenstadt. Dort arbeitet die 42-Jährige erst seit Beginn des Schuljahres.

Karin Unger ist Quereinsteigerin. Eine von denen, die es jetzt richten sollen an den Schulen. Bis vergangenen August war Unger in der Sportartikelbranche tätig. Völkl, Asics, The North Face, große Namen. Sie managte den Europa-Vertrieb für eine nachhaltige Ski-Textilmarke. Und jetzt: jede Woche Sportunterricht mit 26 pubertierenden Mittelschülerinnen, unter anderem.

