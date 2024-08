Der beste deutsche Florist lernte in Schwaben

Josef Dirr hat keine Lieblingsblumen. Er liebt alle. Wobei: Anders müssen sie sein, etwas aus der Reihe fallen. Blumen, die nicht das ganze Jahr über im Handel sind, haben es ihm angetan. Schwarze Hagebuttenzweige oder dunkle und lange Tulpen zählen zu seinen Favoriten. „Ich liebe jahreszeitliche Blumen“, verrät Josef Dirr. Seit dem Wochenende darf er sich mit einem Beinamen schmücken: Deutscher Meister der Floristik.

Dirr, 43 Jahre alt, stammt aus dem Landkreis Dillingen. In Fristingen, einem Ortsteil Dillingens, ist er aufgewachsen, arbeitet heute in einem Blumenladen in Filderstadt bei Stuttgart. Deswegen ist er auch nicht für Bayern, sondern für Baden-Württemberg bei der Deutschen Meisterschaft angetreten: Dort hatte er vorher den Titel des Landesmeisters errungen - die Fahrkarte nach Berlin.

Icon Vergrößern Lukas Ernle lernte sein Handwerk in Bayern. Foto: Jens Kalaene, dpa Icon Schließen Schließen Lukas Ernle lernte sein Handwerk in Bayern. Foto: Jens Kalaene, dpa

Unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern war dieses Jahr kein Florist und keine Floristin, die in Bayern arbeitet. Allerdings hat ein Titelkandidat sein Handwerk im Freistaat gelernt: Lukas Ernle, der heute einen Floristikbetrieb in Berlin-Mitte betreibt. Ernle war vorher zum besten Floristen Berlins gekürt worden. Vor zehn Jahren war der Anfang-30-Jährige von München nach Berlin gezogen. Er beschreibt seinen Stil als modern, reduziert und nachhaltig, seine Kreationen waren schon in Heidi Klums Model-Show „Germany‘s Next Topmodel“ zu sehen. „Sonnenblumen kommen mir nicht in die Vase“, sagte Ernle jüngst in einem Interview mit der Berliner Zeitung. Diese Blume sei so oft genutzt worden, sie brauche eine Pause. Bei der Deutschen Meisterschaft reichte es für Ernle nur für Platz sechs von neun.

Josef Dirr setzte auf eine bunte Blütenwelt. Er hat getreu dem Meisteschaftsmotto, Frieden, unter anderem eine Friedenssäule gestaltet - mit trockenen Lindenblüten, die nach oben hin in einer pink-orangefarbene Blumenwelt aufgegangen sind. Der beste Mix aus Kreativität und Handwerk sollte am Ende gewinnen. Veranstalter der Blumen-Meisterschaft sind der Fachverband Deutscher Floristen und die Fleurop AG.

Auf der Rückreise nach Hause nimmt sich der Fristinger Josef Dirr Zeit für ein kurzes Gespräch. Dabei muss er eigentlich seine Stimme schonen, wegen der Klimaanlage bei der Meisterschaft - und wegen der Party nach seinem Sieg. „Wir haben bis zum Schluss gezittert“, sagt der Mann, der einst seine Ausbildung in Dillingen machte und aus einer Landwirtschaft stammt. „Es ist eine sehr hohe und qualitative Auszeichnung für die eigene Arbeit.“ Von klein an sei er mit der Natur verbunden gewesen, besonders Blumen liebte er schon als kleiner Junge. „Ich habe sie gepflückt und verschenkt oder etwas dekoriert. Schon immer“, sagt Dirr.