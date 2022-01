Nach "fragwürdigen" Liebesbeweisen: Ex-Staatsanwalt muss in Haft

Plus Ein verliebter Jurist stellte seiner früheren Studienkollegin nach und zündete Autos an. Seine Inhaftierung ist für die Justiz heikel.

Die fragwürdigen „Liebesbeweise“ für eine Kollegin haben einen aus Schweinfurt stammenden ehemaligen Staatsanwalt bereits die Karriere kostet. Jetzt endet auch seine Freiheit: Das Bayerische Oberste Landesgericht als letzte Instanz hat die Revision gegen eine Haftstrafe endgültig verworfen, bestätigt der Leiter der Pressestelle, Stefan Tratz.