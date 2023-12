Bürgermeister von Seeg weist Vorwürfe im Betrugsprozess zurück

Plus Am zweiten Tag des Prozesses gegen Markus Berktold, den Bürgermeister von Seeg, spricht dessen Verteidiger. Er stellt Berktold als überfordert, aber unschuldig dar.

„Ja“: Mit diesem einzigen Wort bestätigt der CSU-Politiker Markus Berktold die Erklärung seines Verteidigers Robert Chasklowicz. Dieser holt zum Gegenschlag aus und weist die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurück. Es ist der zweite Verhandlungstag vor dem Landgericht Nürnberg-Fürth.

Dem Bürgermeister von Seeg (Kreis Ostallgäu) und einem weiteren Angeklagten wird, wie mehrfach berichtet, gewerbsmäßiger Betrug in Millionenhöhe vorgeworfen. Die beiden Männer sollen mit Scheinrechnungen unrechtmäßig Geld aus dem Corona-Rettungsschirm erhalten haben.