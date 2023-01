Silberdistel

11:45 Uhr

Der letzte Hüter eines jüdischen Friedhofs geht

Ein Ort, dem sich Friedrich Thum verbunden fühlt: 113 Jahre lang kümmerte sich seine Familie um den jüdischen Friedhof in Harburg.

Plus Eine jüdische Gemeinde gibt es in Harburg schon lange nicht mehr. Aber viele Gräber. Sie zu pflegen und an das Schicksal der Menschen zu erinnern, ist seit über 100 Jahren das Herzensanliegen einer Familie.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Der Abschied von dieser Aufgabe fällt Friedrich Thum sichtlich schwer. Er sei mit seinen 82 Jahren einfach nicht mehr in der Lage, die Arbeit zu erledigen. Das Gehen fällt dem Mann trotz eines Stocks schwer. Deshalb könne er nicht mehr das Gras mähen, das Laub zusammenrechen dort oben im jüdischen Friedhof hoch über Harburg am Hühnerberg, einige hundert Meter entfernt von dem Anwesen der Thums. Auch könne er keine Besuchergruppen mehr empfangen und über das Gelände führen, auf dem – von einer mannshohen Mauer umgeben – rund 250 alte Grabsteine unter großen Bäumen stehen. Einen Schlüssel für das einstige Leichenhaus (Taharahaus) und das Tor wolle er noch behalten. Schließlich hat seine Familie schon seit über 100 Jahren einen solchen. Die Thums waren drei Generationen lang so etwas wie die Behüter des Friedhofs. Ihnen ist es zu einem erheblichen Teil zu verdanken, dass die Stätte erhalten und vielen Menschen im Bewusstsein geblieben ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen