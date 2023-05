"Bräuchten dringend Wohnungen": So enorm sind die Mietpreise in der Region gestiegen

Plus Die Mieten in Bayerisch-Schwaben sind seit 2012 um etwa 65 Prozent gestiegen. Expertinnen und Experten sind sich einig: Für dieses Problem gibt es eine Lösung.

Über die Hälfte der Deutschen wohnt zur Miete und sieht sich in den vergangenen Jahren mit steigenden Mieten und fehlenden Wohnungen konfrontiert – auch hier in der Region: Durchschnittlich stieg der Mietpreis für inserierte, wieder vermietete Wohnungen von 2012 bis 2022 um etwa 65 Prozent. Das zeigen Daten des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), die unserer Redaktion vorliegen.

Wer 2012 noch Wohnungen mit einem Quadratmeterpreis von durchschnittlich sieben Euro in Augsburg gefunden hatte, musste vergangenes Jahr 11,60 Euro für den Quadratmeter zahlen. Den höchsten Preisanstieg im nördlichen Schwaben verzeichnete der Landkreis Dillingen. Dort erhöhten sich die Mieten um rund 83 Prozent. Eine 60-Quadratmeter-Mietwohnung wurde 2012 für durchschnittlich 324 Euro inseriert, 2022 für 588 Euro. Wie ist der enorme Anstieg zu erklären?