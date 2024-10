Drogenhandel auf Telegram: „Haben unsere Betriebsstrategie, um den Bullen auszuweichen“

Einen faustdicken Klumpen Kokain hält der User, der sich selbst „Scarface“ nennt, in die Kamera. „Was geht ab Leute“, schreibt er unter das Video in den Telegram-Chat, „Scarface ist am Start mit dem besten Koka der Stadt“. Das sei gerade ganz frisch aus Bolivien eingetroffen, verspricht er, „perfekt zum Ziehen“, man könne es aber auch gut spritzen und rauchen – Reinheitsgrad über 94 Prozent. Am Anfang und Ende der Nachricht: Schneeflocken-Emoji, Schneeflocken-Emoji, Schneeflocken-Emoji. Man will ja auffallen in der Telegram-Gruppe.

Jonathan Lindenmaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Telegram Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis