Netz spottet über Söder im Rentierpullover

Markus Söder ließ es sich auch am vierten Advent nicht nehmen, eine Kerze am Adventskranz anzuzünden. Dem Anlass entsprechend hat er sich dafür besonders "schick" gemacht.

Nachdem die ersten drei Adventsgrüße von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) in weißem Hemd und dunklem Pullover noch eher förmlich daherkamen, hat er sich zum vierten Advent besonders "schick" gemacht. Mit seinem Weihnachtspullover mit Rentiermotiv lieferte er in den sozialen Medien am Sonntag einen knalligen Hingucker. "Schöner 4. Advent! Die Vorfreude auf Weihnachten steigt. Hab mir mal einen neuen Pullover zugelegt. Schon sehr modisch, oder?", schrieb Söder zu einem Video auf Instagram, in dem er die vierte Kerze auf einem Adventskranz anzündete.

Söder im Rentierpullover: Reaktionen im Netz

Eins ist klar: Für seinen knallroten Pullover erhielt Söder viel Aufmerksamkeit im Netz. Söder erntete aber auch Spott und deutliche Kritik in den sozialen Medien. Mehrere Twitter-Nutzer kritisierten den Ministerpräsidenten für ein vermeintlich lustiges Video in den aktuell für viele schweren Zeiten. Eine Userin schrieb beispielsweise: "Wie kann man sowas posten und gleichzeitig mitverantwortlich sein, dass diverse Familien keine schöne Zeit, kein schönes Weihnachten haben können. Meine Bude ist kalt. Ich kann's mir nicht mehr leisten. Sie sind so ekelhaft."

Aber auch spöttische Reaktionen blieben natürlich nicht aus. "Eins von den zwei Gesichtern kuckt blöd, welches?", schrieb ein Twitter-Nutzer. "Bitte Markus sag, dass das Satire ist. Und gib den Pulli dem Amthor wieder zurück", kommentierte ein anderer. "Bitte doch nicht so auf nüchternen Magen", lautete ein weiterer Kommentar.

Parallelen zwischen Söder im Rentierpullover und Merz mit Currywurst

Andere User sahen in dem Video Parallelen zu einem viralen Schnappschuss von CDU-Chef Friedrich Merz vom Donnerstag. Er hatte ein Bild von sich mit Currywurst in der Bundestagskantine gepostet – auf dem er ähnlich breit grinste wie Söder auf seinem Rentier-Schnappschuss. Die Komikerin Hazel Brugger retweetete das Foto von Merz und schrieb dazu: "Ich habe jahrelang Politiker verarscht fürs Fernsehen, und nie gelang mir so etwas Lustiges wie dieses Bild."