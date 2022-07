Sommer in der Schule

06:15 Uhr

Drei Gründe, warum Bayerns Schüler seltener Hitzefrei bekommen

Plus Mehr Hitze, weniger frei: Trotz heißerer Tage verschwindet Hitzefrei aus den Schulen in Bayern. Wieso das die Kreativität fördert und was Corona damit zu tun hat.

Von Michael Mayr

Die heiße Luft drückt die Kinder und Jugendlichen in die Schulbank, der Schweiß klebt sie an den Stühlen fest und plötzlich kommt die erlösende Durchsage: Hitzefrei! Das spontane Unterrichtsende gehörte für viele in der Schulzeit zum Sommer wie ein Eis am See. Doch Hitzefrei verschwindet immer mehr aus dem sommerlichen Schulleben. Und das, obwohl die Temperaturen vielerorts – durch den Klimawandel befeuert – steigen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

