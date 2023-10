Staatsregierung

vor 42 Min.

Wie tief ist das Zerwürfnis zwischen Aiwanger und Söder?

Hubert Aiwanger (links) und Markus Söder: In der CSU sagt längst keiner mehr "der Hubsi", da werden jetzt deutlich unfreundlichere Worte verwendet. Umgekehrt sitzt bei den Freien Wählern der Groll über die CSU und deren Chef tief.

Plus Die angeblich so harmonische Regierungsbildung kann nicht darüber hinwegtäuschen, wie tief das Zerwürfnis zwischen Hubert Aiwanger und Markus Söder ist. Sie wirken wie Helden aus den "Nibelungen".

Von Uli Bachmeier

Jetzt also soll wieder eitel Sonnenschein herrschen in der selbst ernannten "Bayern-Koalition". Vergessen der Streit nach der Wahl? Vergessen all die gegenseitigen Dreschflegeleien? Vergessen das persönliche Zerwürfnis zwischen den Parteichefs von CSU und Freien Wählern, Markus Söder und Hubert Aiwanger? Die Wetten, dass dieser Burgfrieden weitere fünf Jahre hält, stehen schlecht.

Wenn man der Selbstbeschreibung der Freien Wähler Glauben schenken darf, dann ist ihr Chef Hubert Aiwanger eine Art Held, genauer: ein "Kerndemokrat", der der "politischen Todeszone" entronnen ist. Der Begriff "Kerndemokrat" stammt von Aiwanger selbst. Er ist ihm, wie er unserer Redaktion sagte, während seiner Rede bei der Landesversammlung der Freien Wähler im niederbayerischen Bad Gögging spontan eingefallen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen