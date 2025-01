Israel-Flagge mit Feuerwerk beschossen - weitere Verdächtige

Nach der gezielten Beschädigung der Israel-Flagge am Rathaus in Ansbach hat die Polizei weitere Verdächtige ermittelt. Zwei Jugendliche hatte sie bereits in der Silvesternacht vorläufig festnehmen können. Nun konnten die Ermittler eigenen Angaben nach einen 15- und ein 16-Jährigen identifizieren, die mit Feuerwerkskörpern auf die Flagge geschossen haben sollen. Ein anderer 15-Jähriger soll außerdem versucht haben, die Fahne herunterzureißen.

Nach bisherigen Erkenntnissen gehen die Ermittler von einem politischen Motiv aus. Der Staatsschutz ermittelt - und versucht weitere Verdächtige ausfindig zu machen. Videoaufnahmen von den Handys der ersten beiden festgenommenen Verdächtigen und von Zeugen zeigen laut Polizei eine Gruppe bei der Tat. Als die Polizei eintraf, konnten die Verdächtigen bis auf zwei flüchten.

Die Stadt Ansbach hatte die Israel-Flagge nach dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 aus Solidarität mit den israelischen Geiseln aufgehängt. Die Feuerwerkskörper beschädigten der Polizei zufolge nicht nur die Fahne, sondern auch die Rathausfassade.