Keine Chance den Grünen: Wie unterschiedlich wählen Stadt und Land wirklich?

Der Schlachthof ist traditionell kein einfaches Terrain für einen Grünen. Max Deisenhofer, Landtagsabgeordneter der Partei, steht in Kapuzenpullover und grauer Cap in einem Kühlraum der Metzgerei Diem. Um ihn herum: tote Schweine, die von der Decke hängen, und rote Kunststoffkisten, in denen Rippen, Bäuche, Köpfe lagern. Ein Mitarbeiter zerlegt die Fleischteile mit einem langen Messer. „Das wird Kochschinken“, sagt Karl Diem, Senior-Chef der Metzgerei.

Jonathan Lindenmaier