München

vor 20 Min.

S-Bahn entgleist: Stammstrecke ist zum Teil gesperrt

Die Stammstrecke in München ist am Donnerstagmorgen zwischen Pasing und dem Ostbahnhof gesperrt.

Nachdem in der Nacht eine S-Bahn am Isartor entgleiste, ist am Donnerstag ein Teil der Münchner Stammstrecke gesperrt. Wie die S-Bahnen nun fahren.

Von Svenja Moller