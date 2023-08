Stammstrecke in München zehn Tage lang gesperrt: Das sind Alternativen

Vom 11. bis zum 21. August 2023 ist die Stammstrecke in München für S-Bahnen wegen Bauarbeiten gesperrt. Hier gibt es alle Infos auf einen Blick.

Schlechte Nachrichten für Pendlerinnen und Pendler: Die S-Bahn-Stammstrecke in München ist im August zehn Tage lang gesperrt. Von Freitagabend, 11. August ab 22.30 Uhr, bis Montagmorgen 21. August um 4.40 Uhr, verkehren keine S-Bahnen auf dem Abschnitt zwischen Pasing und dem Ostbahnhof. Der Grund: Bauarbeiten.

Unter anderem der nun barrierefreie Bahnhof München-Laim wird in der Zeit in Betrieb genommen. Der Ostbahnhof erhält drei neue Weichen, beim Isartor werden vier Weichen erneuert. Die Arbeiten sind laut der Deutschen Bahn notwendig, da die Stammstrecke mit mehr als 1000-S-Bahn-Fahrten täglich zu Europas meist befahrenen Eisenbahnstrecken zählt. Doch was bedeuten die Sanierungsarbeiten für Fahrgäste? Ein Überblick über Alternativen, Schienenersatzverkehr und Auswirkungen auf die S-Bahn-Linien.

Stammstrecke im August 2023 gesperrt: Auswirkung auf S-Bahn-Linien

Das bedeutet die Stammstrecken-Sperrung im August im Detail für die einzelnen Linien der S-Bahn:

S1: Die Züge beginnen und enden am Hauptbahnhof . Zwischen Moosach und dem Hauptbahnhof fahren sie ohne Zwischenhalt. Einige Züge beginnen und enden in Feldmoching .

Die Züge beginnen und enden am . Zwischen und dem fahren sie ohne Zwischenhalt. Einige Züge beginnen und enden in . S2: Die Züge aus Erding oder in Richtung Erding beginnen und enden am Ostbahnhof auf Gleis 3 und 4. Die Züge aus oder in Richtung Petershausen / Altomünster beginnen und enden an der Hackerbrücke .

Die Züge aus oder in Richtung beginnen und enden am auf Gleis 3 und 4. Die Züge aus oder in Richtung / beginnen und enden an der . S3: Die Züge aus oder in Richtung Holzkirchen beginnen und enden am Ostbahnhof auf Gleis 3 und 4. Die Züge aus oder in Richtung Mammendorf an der Hackerbrücke .

Die Züge aus oder in Richtung beginnen und enden am auf Gleis 3 und 4. Die Züge aus oder in Richtung an der . S4: Die Züge aus oder in Richtung Geltendorf beginnen und enden am Hauptbahnhof . Bis und von Pasing verkehren sie ohne Halt - zwischen Pasing und Trudering fallen sie aus.

Die Züge aus oder in Richtung beginnen und enden am . Bis und von verkehren sie ohne Halt - zwischen und fallen sie aus. S6: Die Züge aus oder in Richtung Ebersberg beginnen und enden am Ostbahnhof auf Gleis 2. Die Züge aus oder in Richtung Tutzing beginnen und enden in Pasing . Ab Montag, 21. August, gibt in Richtung Tutzing zusätzliche Bauarbeiten .

Die Züge aus oder in Richtung beginnen und enden am auf Gleis 2. Die Züge aus oder in Richtung beginnen und enden in . Ab Montag, 21. August, gibt in Richtung zusätzliche . S7: Die Züge aus oder in Richtung Kreuzstraße beginnen und enden am Ostbahnhof auf Gleis 3 und 4. Die Züge aus oder in Richtung Wolfratshausen beginnen und enden auf den Gleisen 27 bis 36 des Hauptbahnhofs . An der Hackerbrücke halten sie nicht.

Die Züge aus oder in Richtung Kreuzstraße beginnen und enden am auf Gleis 3 und 4. Die Züge aus oder in Richtung beginnen und enden auf den Gleisen 27 bis 36 des . An der halten sie nicht. S8: Die Züge aus oder in Richtung Flughafen beginnen auf den Gleisen 5 bis des 10 des Hauptbahnhofs . Von oder bis zum Hauptbahnhof fahren sie ohne Halt durch. Auch am Leuchtenbergring gibt es keinen Halt. Die Züge aus oder in Richtung Herrsching beginnen und enden in Pasing .

S-Bahn-Stammstrecke in München gesperrt: Alternativen und SEV

Welche Alternativen gibt es? Zwischen Pasing und dem Hauptbahnhof gibt es Schienenersatz-Verkehr. Die Busse fahren im 10-Minuten-Takt. Wo genau sich die SEV-Haltestellen befinden, führt die Deutsche Bahn auf Lageplänen auf ihrer Website auf.

Der Regionalverkehr läuft wie gewöhnlich zwischen Pasing und dem Hauptbahnhof. Diese Züge können also auch genutzt werden. Viele U-Bahnen und Trams fahren während der Sperrung verstärkt, zum Beispiel die U5 und die Tram 19.

U-Bahn-Verbindungen, auf die man anstelle von S-Bahnen ausweichen kann, sind zum Beispiel diese hier:

Lesen Sie dazu auch

U5 zwischen Hauptbahnhof und Ostbahnhof

und U5 am Heimarnplatz anstselle der S2

U5 in Neuperlach anstelle der S7

anstelle der S7 U2 in Feldmoching anstelle der S1

anstelle der S1 U2 in Giesing anstelle der S3 oder S7

anstelle der S3 oder S7 U2 in Trudering anstelle der S4 oder S6

anstelle der S4 oder S6 U3 in Moosach anstelle der S1

anstelle der S1 U6 am Harras anstelle der S7

Bei Fragen wird Fahrgästen beim Kundendialog der S-Bahn München unter der Telefonnummer 089/55 89 26 65 geholfen. Übrigens: Vom 20. bis 23. Oktober 2023 steht die nächste Stammstrecken-Sperrung in München an.