Die Camping-Fans leben im Süden: So viele Wohnmobile gibt es in Bayerns Städten und Gemeinden

In den Städten Bayerns sind meist weniger Wohnmobile gemeldet als auf dem Land.

Plus Die Bayern gehen gerne Campen und nicht wenige haben ein eigenes Wohnmobil. So viele Wohnmobile sind in den Städten und Landkreisen Bayerns gemeldet.

Von Luca Riedisser

Camping-Urlaub mit dem Wohnmobil liegt im Trend – besonders in der Corona-Zeit stieg die Nachfrage und auch die Zahl der Neuzulassungen stark an. Doch innerhalb von Bayern gibt es je nach Region große Unterschiede. So gibt es etwa in den südlichen Landkreisen des Freistaats im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr Wohnmobile. Das zeigt eine Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes vom Jahresbeginn. Allen voran sind im Landkreis Garmisch-Partenkirchen die meisten Wohnmobile gemeldet – insgesamt 2096, das sind 23,8 je 1000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Haben Menschen, die nahe an den Alpen wohnen, eher ein Wohnmobil?

Der Grund für eine hohe Dichte an Wohnmobilen könnte die Alpennähe der jeweiligen Landkreise und kreisfreien Städte sein. Denn neben Garmisch gibt es beispielsweise im Ost- und Oberallgäu, im Landkreis Lindau, in Rosenheim oder Traunstein überdurchschnittlich viele Wohnmobile. Zum Vergleich: Der bundesweite Schnitt liegt bei 10,1 pro 1000 Personen. In den genannten Orten liegt dieser Wert zwischen 18 und 20.

