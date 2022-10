Steuerhinterziehung

18:12 Uhr

Schuhbeck verbüßt seine Haftstrafe wohl in der JVA Landsberg

Alfons Schuhbecks nächster Weg führt wohl in Haft.

Plus Der Fernsehkoch muss mehr als drei Jahre ins Gefängnis. Höchstwahrscheinlich verbringt er die Zeit in der Haftanstalt in Landsberg. Muss er dort auch arbeiten?

Die Eilmeldung hat am Donnerstag die Boulevard-Nachrichten beherrscht: Starkoch Alfons Schuhbeck ist vom Landgericht München I zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt worden. Wann er seine Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung antreten muss, ist noch nicht fix. Binnen einer Woche müssen Schuhbeck, seine Verteidiger und die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob sie das Urteil akzeptieren oder Revision einlegen.

