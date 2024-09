Häftling in Mittelfranken bei Arztbesuch geflohen

Ein Häftling ist bei einem Arztbesuch in Mittelfranken entkommen und nun auf der Flucht. Die Polizei fahndet mit einem Hubschrauber sowie mehreren Streifen und Diensthunden nach dem 44-Jährigen, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken sagte.

Der Mann entkam den Angaben zufolge gegen 9.30 Uhr bei einem Arztbesuch in Wolframs-Eschenbach (Landkreis Ansbach) in unbekannte Richtung. Es gebe keine Hinweise darauf, dass von ihm eine Gefahr ausgehe, sagte der Sprecher. Doch aufgrund seiner Flucht befinde sich der 44-Jährige wohl in einer Stresssituation und es lasse sich nicht sagen, wie er auf andere reagiere. Wer den Flüchtigen sehe, solle ihn nicht ansprechen, sondern die Polizei verständigen.

Der Mann ist den Angaben zufolge 1,80 Meter groß, schlank und hat eine Glatze. Bei seiner Flucht trug er ein weißes T-Shirt und eine grüne Jogginghose. Bislang war der Mann in der Justizvollzugsanstalt Lichtenau inhaftiert. Zum Haftgrund machte der Sprecher keine Angaben. Der 44-Jährige sei aber nicht wegen eines Kapitalverbrechens inhaftiert gewesen.