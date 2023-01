Warnstreiks

vor 52 Min.

Post, Bahn und öffentlicher Dienst: Hier drohen Streiks in Bayern

In Bayern werden in den kommenden Wochen Streiks erwartet.

In den kommenden Wochen müssen sich Bürger in Bayern auf Streiks in verschiedenen Bereichen einstellen. Diese könnten Post, Bahn und den öffentlichen Dienst betreffen.

Von Svenja Moller Artikel anhören Shape