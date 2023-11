Streit um Haushalt

vor 12 Min.

Tag eins nach dem Urteil des Verfassungsgerichts: Der Koalitionskitt bröckelt

Plus Der Bundestag feilscht um den Haushalt 2024 – doch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts fehlen Milliarden. Das birgt Risiken für die gebeutelte Ampelregierung.

Manchmal führt der Zufall die beste Regie. Die Parlamentarier von CDU und CSU im Bundestag haben zum Presseempfang geladen, der Veranstaltungsort ist gut gewählt: ein Restaurant an der Spree, das hell erleuchtete Kanzleramt liegt auf der anderen Seite wie auf einem Silbertablett. Es ist angerichtet, die Union muss sich nur noch bedienen. Und das tut sie genüsslich. Fraktionschef Friedrich Merz macht den Anfang an diesem Mittwochabend. Es sei ja wohl deutlich geworden, dass seine Fraktion ob des Karlsruher Urteils nicht in Jubel ausgebrochen sei, sagt er. Wie immer lohnt der Blick auf seine Mimik. Ein feines Lächeln umspielt die Züge des CDU-Vorsitzenden. Alexander Dobrindt, der CSU-Landesgruppenchef, langt, wie gewöhnlich, etwas gröber zu. Man möge sich doch bitte am Büfett bedienen, sagt er – und grinst. „Solange von den 60 Milliarden noch was übrig ist“.

Kurz vorher haben Merz und Dobrindt ein „Blitz-Briefing“ an die Abgeordneten der Union verteilen lassen. Der Leitungs- und Planungsstab des Fraktionsvorsitzenden hat da den Sachverhalt kurz zusammengefasst und gibt unter Punkt zwei („Unsere Position“) die Stoßrichtung vor. „Das heutige Urteil des BVerfG ist von historischer Bedeutung. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde ein Bundeshaushalt nicht nur für verfassungswidrig, sondern auch für nichtig erklärt“, heißt es.

