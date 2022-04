Erneuerbare Energien: „Alles dauert viel zu lange“

Plus Die Politik steckt sich hohe Ziele beim Ausbau der erneuerbaren Energien, aber in Sachen Ökostrom geht oft nichts voran. Der Öko-Pionier Sepp Bichler warnt.

Energie ist das Thema der Stunde. Und nichts wäre aktuell so wünschenswert wie möglichst viel Ökostrom im deutschen Stromnetz. Die Bundesregierung hat sich bereits vor dem Ukraine-Krieg hohe Ziele gesteckt. Bayerns Kabinett ebenfalls. Bis 2030 sollen beispielsweise 80 Prozent des Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien stammen. Die Wahrheit ist: Aktuell liegt deren Anteil erst bei gut 40 Prozent. Und es geht kaum voran mit dem Ausbau. „Alles dauert viel zu lange“, warnt Sepp Bichler, Ökostrom-Pionier aus dem Landkreis Aichach-Friedberg.