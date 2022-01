Graß, Leoprechting, Oberisling

Stromausfall in Regensburg

Seit Dienstagabend fällt der Strom in Regensburg aus.

Seit Dienstagabend fällt der Strom in drei südlichen Stadtteilen in Regensburg aus. Fehler in einem Umspannwerk sollen die Ursache sein.

Von Julius Bretzel

Im Regensburger Süden könnten die Häuser zunächst dunkel bleiben: Die drei Stadtteile Graß, Oberisling und Leoprechting sind seit dem Dienstagabend von einem Stromausfall betroffen. Das örtliche Unternehmen für Stromversorgung Rewag und die Feuerwehr arbeiten aktuell daran, den Stromausfall zu beheben. Stromausfall in Regensburg: Defekte in einem Umspannwerk als Ursache Ursache für den Stromausfall seien wohl zwei Mittelspannungsfehler in einem Umspannwerk, sagte ein Sprecher unter Berufung auf den örtlichen Stromversorger Rewag. Ab 22 Uhr hatten laut Sprecher Anwohner den Stromausfall bei der Polizei gemeldet. Hinweise auf eine Straftat gebe es keine. Die Rewag habe gegen Mitternacht damit begonnen, den Schaden zu beheben. Ab wann der Strom wieder fließt, ist derzeit noch unklar. Stromausfall: Feuerwehrhäuser bieten Hilfe an Von dem Stromausfall können auch Festnetzanschlüsse, kritische Infrastruktur oder etwa wichtiges medizinisches Gerät betroffen sein. Deshalb sind in den Ortsteilen Oberisling und Graß die Feuerwehrgerätehäuser als Anlaufstelle für hilfesuchende Bürger besetzt. Das teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Dort kann Bürgern laut Feuerwehr schnell geholfen werden. Die Feuerwehren hätten Notstrom und seien mit der Leitstelle per Funk verbunden.

