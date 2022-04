Bayern will an Abschaffung der Testpflicht im Klassenzimmer festhalten

Die Quarantäne für Infizierte soll nun doch verpflichtend bleiben. Trotzdem verzichtet Bayern künftig darauf, an Schulen Corona-Fälle nachzuweisen.

Bayern hält an der Abschaffung der Testpflicht an Bayerns Schulen fest – ungeachtet der Rolle rückwärts, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) am Dienstagabend beim Thema Quarantäne hingelegt hat. Lauterbach erklärte in der Talkshow " Markus Lanz", die von der Gesundheitsministerkonferenz beschlossene Aufhebung der Corona-Isolationspflicht werde doch nicht kommen.

Genau die war aber die wichtigste Basis für die Entscheidung der bayerischen Staatsregierung, ab Mai auf Tests in Schulen zu verzichten. „Es macht keinen Sinn, weiter zu testen, wenn die Isolationsregelungen aufgehoben werden“, hatte Bayerns Ressortchef Klaus Holetschek (CSU) am Dienstag noch gesagt.

Lehrkräfte sehen Ende der Tests an Schulen kritisch

Trotzdem will der Freistaat seine Entscheidung gegen eine Testpflicht jetzt nicht revidieren, wie Holetschek gegenüber unserer Redaktion bestätigte. Die aktuelle Infektionsschutzverordnung in Bayern läuft am 30. April aus. Wie es danach mit den noch bestehenden Maßnahmen weitergeht, war bisher noch nicht klargewesen.

Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands, sieht die Testpflicht ausgehend von den aktuellen Inzidenzen kritisch. Sie ruft die Politik gegenüber unserer Redaktion auf, Flexibilität zu zeigen und Abschaffung der Testpflicht im Notfall bis Mai auch wieder zurückzunehmen.

