Erster der vier jungen Wanderfalken wagt Flug von Kaiserburg

Mehr als fünf Wochen ist es her, seit das erste Küken im Sinwellturm der Kaiserburg Nürnberg geschlüpft ist. Nun hat eines der vier Wanderfalkenjungen den ersten Flug gewagt.

Der erste der vier jungen Wanderfalken auf der Nürnberger Kaiserburg hat am Sonntagmorgen seinen ersten Flug gewagt. Seine drei Geschwister werden ihm wahrscheinlich in absehbarer Zeit folgen, wie die mittelfränkische Regierung mitteilte. Damit sind die Jungvögel gut in der Zeit: Nach etwa 40 Tagen Nestzeit werden sie flügge.

Seit 2013 sind insgesamt 30 Küken in der Burg groß geworden und ausgeflogen. Sie können über installierte Webcams beobachtet werden. Bis zum ersten Flug wurden dieses Jahr den Angaben zufolge rund 2,1 Millionen Aufrufe gezählt.

Interessierte, die die Greifvögel live via Webcam im Internet beobachten, können dies in den nächsten Wochen noch weiter tun: Die Jungvögel werden sich weiterhin in der Nähe aufhalten, ihre Flugmuskulatur trainieren und die Jagd von den Altvögeln lernen. Teilweise werden sie auch noch gefüttert. Erst ab Anfang August löst sich der Familienverbund dann auf.

(dpa)