Nachwuchs bei Mandschurenkranichen im Zoo Heidelberg

Die Mandschurenkraniche im Zoo Heidelberg haben Nachwuchs. Zwei Küken können die Besucher seit Ende Juni auf der Anlage betrachten, wie der Zoo mitteilte. Im Frühjahr hatte das Pärchen mit dem Nestbau begonnen. Seit 2020 leben die beiden Mandschurenkraniche im Heidelberger Zoo. Es sei außergewöhnlich, dass so ein junges Paar gleich mit der ersten Brut erfolgreich ist, hieß es.

Mandschurenkraniche kommen ursprünglich in Japan, im Norden von China, in der Mongolei und auf der koreanischen Halbinsel vor. Die Tiere sind an das Leben in Feuchtgebieten und bei kühlen Temperaturen angepasst. Aus der erfolgreichen Nachzucht schließt der Zoo, dass sich die Tiere wohlfühlen.