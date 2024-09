29-jähriger Mann verunglückt tödlich mit Rasenmäher

Ein 29-Jähriger ist in Inning am Ammersee (Landkreis Starnberg) bei einem Unfall mit einem Aufsitzrasenmäher gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann am Dienstag auf dem erhöht zur Straße liegenden Grundstück seiner Eltern Rasen gemäht. Aus bislang ungeklärter Ursache durchbrach er mit dem Rasenmäher den Gartenzaun und stürzte auf die Straße. Er kam mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in ein Krankenhaus, wo er am Mittwoch starb. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf, geht aber nach ersten Erkenntnissen von einem alleinbeteiligten Unfall aus.